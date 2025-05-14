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14 мая 2025, 20:50

Погребняк считает, что для успешного сезона «Спартаку» будет достаточно победы в Кубке России

Александр Абустин
корреспондент

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк в разговоре с «СЭ» оценил игру «Спартака» в текущем сезоне.

«У «Спартака» очевидный регресс, забивать некому — Угальде сбавил. Конечно, еще есть Барко и Маркиньос. Единственный шанс у «Спартака» — выиграть Кубок. Тогда сезон можно будет считать успешным. Бороться за чемпионство у нас могут пока только две команды», — сказал Погребняк «СЭ».

«Спартак» после 28 туров набрал 51 очко и занимает 5-е место в таблице РПЛ. Красно-белые проиграли в трех из последних пяти матчей в чемпионате.

В финале Пути регионов FONBET Кубка России «Спартак» сыграет с «Ростовом» 15 мая.

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Павел Погребняк
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
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