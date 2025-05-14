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14 мая 2025, 20:37

ЦСКА — «Зенит»: пенальти назначен правильно. Но за что назначен штрафной удар?

Александр Бобров
Шеф-редактор

На 42-й минуте ответного финального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России ЦСКА — «Зенит» судья Виталий Мешков, находившийся в неплохой позиции, не увидел, что после розыгрыша штрафного удара и скидки Виллиана Роши произошел контакт мяча с левой рукой Нуралы Алипа. Она была отставлена в сторону и неестественно увеличивала площадь тела.

После долгой проверки в действия арбитра вмешались его видеоассистенты Сергей Карасев и Роман Галимов. В итоге, посмотрев повторы, на 45+1-й минуте Мешков объявил о наказании Алипа 11-метровым ударом.

Необходимо отметить, что забей ЦСКА этот пенальти, мог бы разгореться большой скандал. Зенитовцы были категорически не согласны с решением Мешкова назначить штрафной удар, после розыгрыша которого и произошел фол Алипа. Тот вердикт судьи действительно выглядел как минимум спорно.

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FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Финал.
14 мая 2025, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:0
Зенит
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Виллиан Роша
Нуралы Алип
Кубок России
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Виталий Мешков
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