Кечинов: «Такой «Спартак» способен обыграть «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу московского клуба над «Енисеем» (3:0) в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России.

«Низкая реализация? Не могу сказать, что впереди «Спартака» играют не мастеровитые футболисты, потому что потом они это доказали: и Промес, и Бакаев, и Соболев с замены вышел и забил. Ну бывают такие игры, где не все залетает. Если бы все залетало, то футбол был бы предсказуемым, а это неинтересно.

Был ли гол у «Енисея»? Судя по повторам, с одного ракурса мяч пересек линию ворот, с другого ракурса вроде на линии. Непонятно немного было. Способен ли такой «Спартак» обыграть «Динамо» в финале? Конечно, но фаворитов здесь все-таки нет. Примерно равные команды в нынешнем состоянии», — сказал Кечинов «СЭ».

«Спартак» встретится в финале с «Динамо». Матч пройдет в «Лужниках» 29 мая.