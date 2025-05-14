ЦСКА и «Зенит» встретятся в ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 14 мая. Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи москвичей и петербуржцев. Ключевые события игры ЦСКА — «Зенит» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч показывают каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеканала.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Финал.

14 мая 2025, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)

Первая игра соперников завершилась победой «Зенита» в Санкт-Петербурге со счетом 2:0. Победитель этого противостояния в так называемом суперфинале встретится с победителем финала Пути регионов — «Спартаком» или «Ростовом» (игра этих команд пройдет в Москве 15 мая).