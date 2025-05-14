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14 мая 2025, 08:30

ЦСКА — «Зенит»: трансляция матча Кубка России начнется в 19.30 мск

ЦСКА примет «Зенит» в ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

ЦСКА и «Зенит» встретятся в ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 14 мая. Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Иван Обляков, Густаво Мантуан, Джамалутдин Абдулкадыров.ЦСКА — «Зенит»: кто выйдет в суперфинал? Онлайн-трансляция матча Кубка России

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи москвичей и петербуржцев. Ключевые события игры ЦСКА — «Зенит» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч показывают каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеканала.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Финал.
14 мая 2025, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:0
Зенит

Первая игра соперников завершилась победой «Зенита» в Санкт-Петербурге со счетом 2:0. Победитель этого противостояния в так называемом суперфинале встретится с победителем финала Пути регионов — «Спартаком» или «Ростовом» (игра этих команд пройдет в Москве 15 мая).

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Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
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