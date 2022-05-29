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БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 20:10

Певица MaкSим выступила на финале БЕТСИТИ Кубка России босиком

Иван Шитик
Корреспондент
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Босая певица MaкSим.

«Спартак» со счетом 2:1 обыграл столичное «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России и стал обладателем трофея впервые с 2003 года.

«Спартак» завоевал Кубок России в четвертый раз в истории, ранее красно-белые становились обладателями трофея в 1994, 1998 и 2003 годах. Также столичный клуб 10 раз становился победителем Кубка СССР.

После завершения матча певица MaкSим вместе со стадионом спела свой хит «Знаешь ли ты». Причем она вышла на сцену босиком.

БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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