Эмоции футболистов «Спартака» после победы в финале БЕТСИТИ Кубка России

«Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 2:1 в финале БЕТСИТИ Кубка России и стал обладателем трофея впервые с 2003 года.

После завершения матча футболисты эмоционально отметили эту победу в раздевалке. Особенно выделялся защитник Самюэль Жиго, который проводил последний матч за красно-белых.

«Спартак» завоевал Кубок России в четвертый раз в истории, ранее красно-белые становились обладателями трофея в 1994, 1998 и 2003 годах. Также столичный клуб 10 раз становился победителем Кубка СССР.

«Спартак» догнал петербургский «Зенит» по числу побед в Кубке России, рекордсменом по числу побед является московский «Локомотив», выигрывавший трофей девять раз.