Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 20:17

Эмоции футболистов «Спартака» после победы в финале БЕТСИТИ Кубка России

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 2:1 в финале БЕТСИТИ Кубка России и стал обладателем трофея впервые с 2003 года.

После завершения матча футболисты эмоционально отметили эту победу в раздевалке. Особенно выделялся защитник Самюэль Жиго, который проводил последний матч за красно-белых.

«Спартак» завоевал Кубок России в четвертый раз в истории, ранее красно-белые становились обладателями трофея в 1994, 1998 и 2003 годах. Также столичный клуб 10 раз становился победителем Кубка СССР.

«Спартак» догнал петербургский «Зенит» по числу побед в Кубке России, рекордсменом по числу побед является московский «Локомотив», выигрывавший трофей девять раз.

Самюэль Жиго
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Чем заменить алкоголь. 7 советов о том, как отказаться от спиртного
Слезы Соболева, счастье Максименко. «Спартак» спас 100-летний юбилей победой в Кубке России
Материалы сюжета: «Спартак» — «Динамо»: финал БЕТСИТИ Кубка России
Фомин попросил прощения у болельщиков «Динамо»: «Я подвел команду»
Игроки «Спартака» ворвались на пресс-конференцию Ваноли и облили его и журналистов шампанским
Спортивный директор «Спартака» прокомментировал решение Зелимхана Бакаева покинуть московский клуб
«Динамо» не заслужило кубок в проваленной концовке сезона. Дело не в Фомине и тактике
Каттани: «Останется ли Ваноли? Почему нет»
Жиго: «Вернусь ли я в Россию? Давайте посмотрим позже»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Певица MaкSим выступила на финале БЕТСИТИ Кубка России босиком

Дюков: «Лужники» — наша главная спортивная арена, здесь должны проходить матчи»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости