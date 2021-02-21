Первушин: «Благодарен ребятам. Отдельное спасибо РФС»

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин подвел итог матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России (0:3).

— Все знают нашу ситуацию, говорить о какой-то наигранности нет смысла. Благодарен ребятам. Отдельное спасибо РФС. Отработали сегодня командно-оборонительные действия. Будем дальше тренироваться. Думаю, какие-то очки нам удастся взять, — заявил Первушин.

— Насколько тяжело было настроить команду на эту игру?

— Скорее вопрос не в настрое, а в организации. Нужно было найти игроков, организовать перелет. Спасибо руководителям, которые не спят уже трое суток. Смогли наработать какие-то действия непосредственно перед матчем. Но, повторюсь, скорее вопрос стоял в организации, а с настроем все было в порядке.

— Вы вообще верили, что команда выживет?

— Сначала говорили, что будем играть, потом, что нет. Верили и не верили одновременно. Готовиться к матчу начали три дня назад.

В пятницу Российский футбольный союз (РФС) сообщил, что «Тамбов», испытывающий финансовые трудности, продолжит выступление в РПЛ и Кубке России. Клуб получил от РПЛ сумму, достаточную для разблокировки счетов, и реструктуризировал задолженность.

(Владимир Пушкарев)