Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов после победы над «Краснодаром» (2:1) в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу подвел итоги встречи. Игра прошла 21 февраля в Краснодаре.

«Кажется, что не было зимней паузы для «Сочи»? Да, на протяжении матча контролировали всю игру. Хочу поздравить всех болельщиков «Сочи». Настоящая кубковая игра получалась. Вспоминали перед матчем, что у «Краснодара» была игра. Видно, было что у загребского «Динамо» тонус повыше. В концовочке не хватило у нас сил. Точность пасов не дала реализовать возможности голевые. Гол подарили в концовке встречи, что обострило ситуацию. Хочется отметить атмосферу, соскучились по болельщикам. Это просто класс. Мы играли в футбол, создавали моменты, показали все аспекты современного футбола. Замены в концовке? Всё складывалось стабильно, затем появились предпосылки. Возможно, чутка затянули с ними», — сказал Федотов в эфире телеканала «Матч ТВ».