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Талалаев рассказал, над чем «Ахмат» работал на сборах

19:28
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о настрое на матч 1/8 финала Бетсити Кубка России против «Ростова».

«Выводы я сделал по итогам осенней части. Нам нужно прибавлять в реализации моментов и более гибко подстраиваться под соперника. Должны предполагать, что нам предложит «Ростов», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».

Ростов — Ахмат

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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