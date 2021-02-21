Талалаев рассказал, над чем «Ахмат» работал на сборах
19:28
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев рассказал о настрое на матч 1/8 финала Бетсити Кубка России против «Ростова».
«Выводы я сделал по итогам осенней части. Нам нужно прибавлять в реализации моментов и более гибко подстраиваться под соперника. Должны предполагать, что нам предложит «Ростов», — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала
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