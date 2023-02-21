Павлюченко не считает, что Дзюба сыграет ключевую роль в матче «Локомотив» — «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» и «Локомотива» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от четвертьфинального матча FONBET Кубка России между красно-белыми и железнодорожниками.

«Кубковый матч всегда отличается от чемпионата. Здесь надо забыть про положение команд в турнирной таблице. «Локомотив» — очень непростой соперник. Несмотря на то, что фаворитом вижу «Спартак», легкой прогулки красно-белым завтра ждать не стоит. Для железнодорожников Кубок России — шанс спасти сезон. Мотивации у них будет достаточно. Что касается Артема Дзюбы, то к его дебюту приковано внимание болельщиков. Дзюба умеет забивать голы и добывать результат для своей команды. Все будет зависеть от его физической формы. Но не думаю, что он сыграет ключевую роль в этом матче», — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».

Первый матч 1/4 финала FONBET Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком» должен состояться 22 февраля в 20:00 по московскому времени. Ответная игра пройдет 27 февраля.