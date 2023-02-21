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Сегодня, 18:53

Шишкин заявил, что шансы «Спартака» и «Локомотива» равны

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин поделился ожиданиями от кубкового матча между командами.

«В таких матчах нет фаворита. Может быть, чуть-чуть «Спартак». Команды готовились на сборах, но определить сейчас, кто в каком состоянии, тяжело. «Локомотив» усилился и тренером, и новыми футболистами. Непонятно, будет ли «Спартак» выпускать Промеса. Я бы считал, что на сегодняшний день шансы равны. «Спартак» с Промесом и без него — две разные команды. Конечно, мне бы хотелось, чтобы он вышел, но он готовился отдельно от команды, и непонятно, в каком он сейчас состоянии. Возвращение Артема будет небольшим триггером. Зная его характер и то, что он любит, ему неважно, в каком возрасте доказывать кому-то что-то. А тут такой шанс, новая команда, новый вызов, плюс игра со «Спартаком». Лучше варианта и быть не может», — приводит слова Шишкина Metaratings.ru.

Первый матч 1/4 финала FONBET Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком» должен состояться 22 февраля в 20.00 по московскому времени. Ответная игра пройдет 27 февраля.

Источник: https://metaratings.ru/news/shishkin-na-segodnyashnii-den-shansy-spartaka-i-lokomotiva-ravny-229672/
Артем Дзюба
Роман Шишкин
Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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