Зарема Салихова: «Пусть сначала станет прозрачным судейство, прежде чем журналисты будут ломиться в раздевалки»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о решении московского клуба не пускать журналистов в раздевалку.

«Пусть сначала станет прозрачным судейство, прежде чем журналисты будут ломиться в раздевалки. Раздевалка — это святая святых. Кроме того, это коммерческий актив, наравне с CRM клуба.

Если кого-то пускать, то только для документального киношедевра, а журналистам и блогерам там делать нечего. Если клуб захочет, то сам покажет, что было в раздевалке после игры, на своих ресурсах», — заявила Салихова Metaratings.ru.

«Спартак» и «Локомотив» проведут первый четвертьфинальный матч Пути РПЛ Кубка России 22 февраля.