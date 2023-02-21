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Зарема Салихова: «Пусть сначала станет прозрачным судейство, прежде чем журналисты будут ломиться в раздевалки»

Иван Шитик
Корреспондент
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Зарема Салихова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о решении московского клуба не пускать журналистов в раздевалку.

«Пусть сначала станет прозрачным судейство, прежде чем журналисты будут ломиться в раздевалки. Раздевалка — это святая святых. Кроме того, это коммерческий актив, наравне с CRM клуба.

Если кого-то пускать, то только для документального киношедевра, а журналистам и блогерам там делать нечего. Если клуб захочет, то сам покажет, что было в раздевалке после игры, на своих ресурсах», — заявила Салихова Metaratings.ru.

«Спартак» и «Локомотив» проведут первый четвертьфинальный матч Пути РПЛ Кубка России 22 февраля.

Источник: https://metaratings.ru/news/salikhova-razdevalka-spartaka-svyataya-svyatykh-zhurnalistam-i-blogeram-tam-delat-nechego-229733/
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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