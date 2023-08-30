Паршивлюк: «Дебют Чавеса и Карраскаля вышел так себе»

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк поделился мнением о дебюте Хорхе Карраскаля и Луиса Чавеса за московскую команду.

«Прошло только два дня, как Чавес с нами работает. Понятно, что это футболист с прекрасным бекграундом, поигравший на чемпионате мира, выигрывавший чемпионат Мексики, и со сборной тоже побеждал. Думаю и он, и Карраскаль нам помогут. Хотя их дебют так себе вышел. Не помогли им, скажем так», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Паршивлюка.

Игроки перешли в «Динамо» 27 августа и дебютировали за бело-голубых в гостевом матче со «Спартаком» в 3-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России (1:4).