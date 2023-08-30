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Сегодня, 14:22

Паршивлюк: «Дебют Чавеса и Карраскаля вышел так себе»

Алина Савинова
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Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк поделился мнением о дебюте Хорхе Карраскаля и Луиса Чавеса за московскую команду.

«Прошло только два дня, как Чавес с нами работает. Понятно, что это футболист с прекрасным бекграундом, поигравший на чемпионате мира, выигрывавший чемпионат Мексики, и со сборной тоже побеждал. Думаю и он, и Карраскаль нам помогут. Хотя их дебют так себе вышел. Не помогли им, скажем так», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Паршивлюка.

Игроки перешли в «Динамо» 27 августа и дебютировали за бело-голубых в гостевом матче со «Спартаком» в 3-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России (1:4).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/146175/1005305260_parshivlyuk_debyut_chavesa_i_karraskalya_vyishel_tak_sebe_komanda_im_ne_pomogla
Сергей Паршивлюк
Хорхе Карраскаль
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Луис Чавес
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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