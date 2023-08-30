Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 13:41

Булыкин предположил, почему «Спартак» разгромил «Динамо» в матче FONBET Кубка России

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал поражение бело-голубых от «Спартака» в матче 3-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России (1:4).

«Спартак» очень хорошо настроился на игру, «Динамо» не смогло совладать с игроками красно-белых, и две малейшие ошибки привели к голам. После этого очень тяжело было возвращаться в игру. Такие матчи случаются, и когда выходит состав не совсем боевой, то такое вполне возможно", — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

После этой игры «Динамо» идет на 2-й строчке в таблице группы D пути РПЛ FONBET Кубка России, имея в активе 4 очка. В четвертом туре московская команда сыграет против «Краснодара». Матч пройдет 19 сентября.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11103623-bulykin-obyasnil-pochemu-spartak-razgromil-dinamo-v-matche-kubka-rossii.html
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
3
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Как ЦСКА будет играть без топ-вратаря? Кем можно заменить Федотова?
Овечкин стал гостем шоу Басты Gazgolder
Площадь пожара в Геленджике выросла до 118 га
Следователи передали найденную 16-летнюю фигуристку маме
Найденная фигуристка Горбачева отрицает связь своего исчезновения с фигурным катанием
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
Паршивлюк: «Дебют Чавеса и Карраскаля вышел так себе»
Игрок «Спартака» Чернов: «Между победой 4:3 и выигрышем на ноль все выберут первый вариант»
Чернов считает, что после матча с «Динамо» у Абаскаля появилось много новых мыслей
Чернов: «Бабич играет надежно, сейчас «Спартаку» это как раз и нужно»
Жуков: «Литвинов на порядок сильнее Мартинса. Кристофер не является игроком уровня «Спартака»
Паршивлюк: «В первом тайме матча «Динамо» со «Спартаком» случилась настоящая катастрофа»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чернов считает, что после матча с «Динамо» у Абаскаля появилось много новых мыслей

Паршивлюк: «Дебют Чавеса и Карраскаля вышел так себе»
Новости
RSS RSS
Все новости