«Ахмат» и «Крылья Советов» сыграют в 3-м туре группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России. Матч пройдет на «Ахмат-Арене», в среду, 30 августа. Начало — в 17:15 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Ахмат» — «Крылья Советов» можно на платном телеканале «Матч Премьер», начало прямого эфира — в 17:10.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игрового дня Кубка России. Формальные события матча «Ахмат» — «Крылья Советов» доступны в нашем матч-центре.

«Ахмат» и «Крылья Советов» занимают четвертое и третье места в группе С. Обе команды не набрали очков в двух турах группового раунда Кубка.