2 мая, 15:17

Зделар — о победе над ЦСКА: «С точки зрения эмоций, мне было не так легко играть»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Полузащитник «Зенита» Саша Зделар прокомментировал победу над ЦСКА (2:0) в первом матче финала пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Мне, с точки зрения эмоций, было не так легко играть, но самое главное, что мы выиграли, у нас хороший результат. Осталась вторая игра, в ней нужно играть так же, как первый тайм в первой игре», — приводит слова серба пресс-служба «Зенита».

Ответный матч между командами пройдет в Москве 14 мая.

30-летний хавбек перешел в «Зенит» из ЦСКА в феврале этого года. С того момента Зделар провел семь матчей за сине-бело-голубых, отличившись одной голевой передачей.

Источник: ФК «Зенит»
Саша Зделар
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
