Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь / результаты Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 21:12

Отец Медины: «Мы счастливы, что Хесус завоевал первый трофей в России»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Франциско Медина, отец полузащитника ЦСКА Хесуса Медины, поделился эмоциями от завоевания сыном первого трофея в России.

«Мы счастливы, что Хесус завоевал первый трофей в России. Он провел отличный сезон, улучшил свою игру. Он не планирует никуда уезжать из России, где ему комфортно. Он рассчитывает на новые победы», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Франциско Медины.

В суперфинале FONBET Кубка России ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» (1:1, по пенальти — 6:5) и в восьмой раз в истории выиграл турнир.

26-летний Медина провел 8 матчей в Кубке, отметился 3 голами и 1 результативной передачей.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005156180_otec_medinyi_myi_schastlivyi_chto_hesus_zavoeval_pervyiy_trofey_v_rossii_on_nikuda_ne_sobiraetsya_uezjat
Футбол
Кубок России
ФК ЦСКА (Москва)
Хесус Медина
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Флойд подрался с сыном босса мафии. Бой закончился после массовой потасовки
Трое россиян впервые в истории вошли в топ-10 рейтинга ATP, Джокович поднялся на первое место
Российского туриста зарезали в центре Стамбула
Стало известно о состоянии раненой жены убитого в Новой Москве депутата
Corriere della Sera: бывший премьер Италии Сильвио Берлускони скончался в возрасте 86 лет
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: FONBET Кубок России: ЦСКА выиграл трофей в суперфинале с «Краснодаром»
Радченко: «Наверняка у руководства ЦСКА были сомнения, приглашать ли Федотова, но их риск оправдался»
Первый тренер Чалова: «Думаю, есть вероятность, что Федор вновь заиграет в Европе»
Зарема: «В «Краснодар» только пришло осознание, что на свете есть тренеры, помимо Шалимова, Кононова и Мусаева»
Чугунов: «Краснодар» должен был выиграть Кубок, по всем футбольным делам это просматривалось»
Обедзинский обвинил Ивича в поражении «Краснодара» от ЦСКА в суперфинале Кубка России
Шипицин заявил, что «Краснодар» смотрелся интереснее ЦСКА в суперфинале FONBET Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Обедзинский обвинил Ивича в поражении «Краснодара» от ЦСКА в суперфинале Кубка России

Чугунов: «Краснодар» должен был выиграть Кубок, по всем футбольным делам это просматривалось»
Новости
RSS RSS
Все новости