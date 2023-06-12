Отец Медины: «Мы счастливы, что Хесус завоевал первый трофей в России»

Франциско Медина, отец полузащитника ЦСКА Хесуса Медины, поделился эмоциями от завоевания сыном первого трофея в России.

«Мы счастливы, что Хесус завоевал первый трофей в России. Он провел отличный сезон, улучшил свою игру. Он не планирует никуда уезжать из России, где ему комфортно. Он рассчитывает на новые победы», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Франциско Медины.

В суперфинале FONBET Кубка России ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» (1:1, по пенальти — 6:5) и в восьмой раз в истории выиграл турнир.

26-летний Медина провел 8 матчей в Кубке, отметился 3 голами и 1 результативной передачей.