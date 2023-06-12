Обедзинский обвинил Ивича в поражении «Краснодара» от ЦСКА в суперфинале Кубка России

Бывший полузащитник «Кубани» Владимир Обедзинский предположил, почему «Краснодар» уступил ЦСКА в суперфинале FONBET Кубка России (1:1, по пенальти — 5:6).

«Я скажу вам очень важную вещь: виноват в проигрыше «Краснодара» тренер. Так и напишите. Ивич зря не поставил в ворота Сафонова. Он не учел психологический фактор, понимаете? Он не психолог, этот тренер. Да, молодой Агкацев хорошо сыграл две игры, но вы видели, как он в последние минуты финала отбивал мяч перед собой? А при пенальти он вообще никакой. При этом Сафонов зарекомендовал себя как отражатель пенальти, чуть ли не 50 процентов их он отбивает. Это большое дело. И многие футболисты ЦСКА могли бы не забить, если бы в воротах был Сафонов, потому что на них влияла бы его уверенность», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Обедзинского.

ЦСКА в восьмой раз в истории выиграл FONBET Кубок России. Кроме того, армейцы завоевали серебряные медали РПЛ по итогам сезона.