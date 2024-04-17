Осипов отреагировал на поражение «Балтики» от ЦСКА в Кубке России

Защитник «Балтики» Александр Осипов поделился мнением поражении от ЦСКА (0:2) в Кубке России.

«Игра на игру не приходится. Все складывается по-разному. Иногда залетает все, иногда — ничего. С ЦСКА мы не создали много моментов для взятия ворот, поэтому не смогли забить и отыграться. — После «Ахмата» не было ощущения, что и ЦСКА по плечу? Все-таки крупные разгромы соперников придают уверенности.

В кубковой встрече у нас была большая ротация состава. Многие ребята месяц не играли больше одного тайма. Физическое состояние тоже накладывает отпечаток. Поэтому некоторые игроки были закрепощены, кому-то было тяжело после такого длительного перерыва, — цитирует Осипова «Евро.Футбол.Ру».