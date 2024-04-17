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Осипов отреагировал на поражение «Балтики» от ЦСКА в Кубке России

Виктория Кравченко
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Защитник «Балтики» Александр Осипов поделился мнением поражении от ЦСКА (0:2) в Кубке России.

«Игра на игру не приходится. Все складывается по-разному. Иногда залетает все, иногда — ничего. С ЦСКА мы не создали много моментов для взятия ворот, поэтому не смогли забить и отыграться. — После «Ахмата» не было ощущения, что и ЦСКА по плечу? Все-таки крупные разгромы соперников придают уверенности.

В кубковой встрече у нас была большая ротация состава. Многие ребята месяц не играли больше одного тайма. Физическое состояние тоже накладывает отпечаток. Поэтому некоторые игроки были закрепощены, кому-то было тяжело после такого длительного перерыва, — цитирует Осипова «Евро.Футбол.Ру».

ЦСКА вышел в финал Пути РПЛ и встретится с победителем противостояния «Спартак» — «Зенит». В первой игре сине-бело-голубые одержали победу со счетом 2:1.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/146175/1005616961_zaschitnik_baltiki_nazval_prichinyi_porajeniya_ot_cska
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