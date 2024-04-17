«Урал» сыграет с «Ростовом» в рамках 1/2 финала пути регионов Кубка России в среду, 17 апреля. Матч пройдет на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и начнется в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры в перекличке Кубка России. Ключевые события встречи «Урал» — «Ростов» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире смотрите на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также встречи FONBET Кубка России показывает платная онлайн-платформа «Кинопоиск».

Полный календарь и результаты предыдущих встреч читайте на нашем сайте.

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