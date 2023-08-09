9 августа «Оренбург» сыграет с «Уралом» в рамках 2-го тура FONBET Кубка России пути РПЛ. Матч пройдет на стадионе «Газовик» (Оренбург). Начало — в 16.15 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию противостояния «Оренбург» — «Сочи».

Видеотрансляцию в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Также за играми Кубка России сезона-2023/24 можно следить по платной подписке в сервисе Кинопоиск.

26 июля в рамках 1-го тура Кубка страны оренбуржцы на своем поле уступили московскому ЦСКА с разгромным счетом — 0:6.

26 июля в предыдущем туре этого турнира южане в гостях обыграли воронежский «Факел» — 3:1. У сочинцев голами отличились: Силвейра, Кравцов и Заика.