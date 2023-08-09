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Сегодня, 15:13

КДК оштрафовал 2Drots на 25 тысяч рублей за поведение болельщиков в матче Кубка России

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что 2Drots оштрафованы на 25 тысяч рублей за поведение болельщиков в матче Пути регионов FONBET Кубка России.

«После окончания матча при подходе к трибуне игроку 2Drots была нанесена травма глаза баллончиком от вейпа несовершеннолетним болельщиком, полиция провела задержание. За бросание предмета и попадание в игрока оштрафовать ФК 2Drots на 25 тысяч рублей. Также «Амкал» оштрафован на 10 тысяч рублей за задержку выхода игроков из раздевалки», — сказал Григорьянц.

2DROTS победили «Сахалин» (2:0) в первом раунде Пути регионов. Следующим соперником команды станет «Муром». «Амкал» обыграл ногинское «Знамя» (3:2) и встретится с ивановским «Текстильщиком».

Кубок России
ФК 2Drots
Артур Григорьянц
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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