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Сегодня, 14:40

Мостовой уверен, что Абаскаль не сможет наладить игру в обороне «Спартака»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о работе главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

8 августа красно-белые одержали победу над «Пари НН» в матче 2-го тура группового этапа пути РПЛ FONBET (5:4).

«Спартак» в атаке понравился. Вышел Промес во втором тайме и сделал разницу. Если бы у Юрана был такой футболист, то все было бы иначе, но «Пари НН» не может позволить себе таких футболистов. Сейчас все возвышают Абаскаля, но они пропускают четыре гола от команды без звезд. «Спартак» так и будет плохо играть в обороне. Как Абаскаль их научит играть надежно, если сам никогда не играл? (смеется). Они зарабатывают деньги: он и его десять помощников», — цитирует Мостового Legalbet.

После этой игры московский клуб с 6 очками возглавляет группу D Кубка России. В третьем туре красно-белые сыграют с «Динамо».

 

 

Источник: https://legalbet.ru/news/mostovoj-o-inostrannih-trenerah-uzhe-bil-tedesko/
Александр Мостовой
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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