«Оренбург» победил «Рубин» по пенальти в Кубке России

«Оренбург» обыграл «Рубин» в матче группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России — 0:0, пенальти — 4:2.

С 24-й минуты «Рубин» играл в меньшинстве, так как нападающий Никола Чумич получил вторую желтую карточку и был удален с поля. На 38-й минуте полузащитник казанцев Марат Апшацев забил гол, но после просмотра ВАР арбитр Павел Шадыханов отменил его из-за фола в атаке.

Пенальти у «Оренбурга» реализовали Ду Кейрос, Хорди Томпсон, Эмирджан Горлюк и Максим Савельев.

«Оренбург» с 5 очками занимает 2-е место в группе А, «Рубин» также с 4 очками — на 3-й строчке.

«СЭ» вел текстовую трансляцию встречи «Оренбург» — «Рубин».