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Хомуха считает, что «Ахмат» может обыграл «Зенит» в кубковом матче

Руслан Минаев

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Хомуха поделился мнением о матче сине-бело-голубых с «Ахматом» в Кубке России.

— Прошлый матч в РПЛ завершился победой грозненцев (1:0). Как думаете, у «Ахмата» есть шансы повторить свой успех?

— Да, вполне, потому что неизвестно, в каком составе будет в этом матче играть «Зенит», — цитирует Хомуху «Спорт день за днем». — Если будет большая ротация, то «Ахмат» может и повторить результат.

Матч «Зенит» — «Ахмат» в пути РПЛ FONBET Кубке России состоится 17 сентября в Санкт-Петербурге.

Источник: Спорт день за днем
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Дмитрий Хомуха
Кубок России
ФК Ахмат
ФК Зенит
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