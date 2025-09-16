Хомуха считает, что «Ахмат» может обыграл «Зенит» в кубковом матче

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Хомуха поделился мнением о матче сине-бело-голубых с «Ахматом» в Кубке России.

— Прошлый матч в РПЛ завершился победой грозненцев (1:0). Как думаете, у «Ахмата» есть шансы повторить свой успех?

— Да, вполне, потому что неизвестно, в каком составе будет в этом матче играть «Зенит», — цитирует Хомуху «Спорт день за днем». — Если будет большая ротация, то «Ахмат» может и повторить результат.

Матч «Зенит» — «Ахмат» в пути РПЛ FONBET Кубке России состоится 17 сентября в Санкт-Петербурге.