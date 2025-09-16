«Пари НН» — «Динамо» Махачкала: трансляция матча Кубка России онлайн

«Пари НН» и «Динамо» Махачкала встретятся в матче Кубка России

«Пари Нижний Новгород» и «Динамо» Махачкала встретятся в матче группового этапа FONBET Кубка России во вторник, 16 сентября. Игра пройдет на «Мордовия Арене» в Саранске, стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Пари Нижний Новгород» — «Динамо» Махачкала можно в матч-центре на сайте «СЭ».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.

16 сентября 2025, 20:45. ()

В прямом эфире встречу нижегородцев и махачкалинцев покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне ретрансляции федерального канала.

30 июля «Динамо» победило «Пари НН» со счетом 1:0 в первой половине группового этапа. 18 августа клубы встретились в матче РПЛ, в той игре победу одержали нижегородцы (2:0).