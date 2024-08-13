Дубль Сулейманова помог «Локомотиву» обыграть «Оренбург» в Кубке России

«Локомотив» на выезде обыграл «Оренбург» в матче второго тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России — 3:2.

На 8-й минуте счет открыл нападающий железнодорожников Тимур Сулейманов, реализовавший пенальти. На 15-й минуте форвард хозяев Джастин Куэро также забил гол с пенальти. На 36-й минуте Сулейманов оформил дубль. На 53-й минуте Куэро также забил второй гол в матче.

На 83-й минуте Вадим Раков забил победный гол гостей. В активе игрока также результативная передача.

«Локомотив» набрал шесть очков и возглавил турнирную таблицу группы B. «Оренбург» не набрал баллов и занимает 4-е место.