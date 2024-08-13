На матче Кубка России провели акцию в поддержку Курской области

На матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу между «Оренбургом» и «Локомотивом» провели акцию в поддержку Курской области.

Организаторы встречи разместив надписи «Курск, мы с тобой» на бегушей строке рекламных бортов, расположенных вокруг поля.

Ранее в Курской, Белгородской и Брянской областях был введен режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.

Надписи в поддержку Курской области в матче «Оренбург» — «Локомотив». Фото Telegram

11 августа генеральный директор курского «Авангарда» рассказал «СЭ», как клубы РПЛ помогают жителям региона в связи с ситуацией.