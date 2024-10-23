Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 18:24

Голы Михайлова и Барановского принесли «Оренбургу» победу над «Химками»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Кирилл Капленко (слева) и Алексей Барановский (справа).
Фото ФК «Оренбург»

«Оренбург» на своем поле обыграл «Химки» в матче 6-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:0. Оренбуржцы одержали первую победу под руководством Владимира Слишковича.

Счет на 11-й минуте игры открыл Ярослав Михайлов. На 33-й минуте 19-летний Алексей Барановский увеличил преимущество хозяев, забив свой первый гол за оренбуржскую команду.

Игра проходила на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч судила Вера Опейкина.

«Химки» с 5 очками заняли третье место в турнирной таблице группы В. Подмосковная команда продолжит выступление в пути регионов Кубка России. «Оренбург» (3 балла и четвертая строчка) вылетел из турнира.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B
23 окт, 16:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
2:0
Химки

Футбол
Кубок России
ФК Оренбург
ФК Химки
Читайте также
Генич и другие комментаторы ответили на критику Карпина
Военный истребитель упал во время тренировочного полета в Бразилии
Бывший футболист Форлан в 45 лет сыграет на теннисном турнире в Уругвае
Болел за «Спартак», получал меньше всех в «Динамо», любил омара под майонезом. Десять малоизвестных фактов о Льве Яшине
Эксперты рассказали, выгодно ли брать отпуск в ноябре 2024 года
В Узбекистане заявили об отправке в РФ тел погибших россиян после судмедэкспертизы
Популярное видео
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ростов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Арсенал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Торпедо»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 12-го тура 20 октября
«Шинник» — «Балтика»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Алания»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Уфа»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Спартак», «Химки» обыграли «Локо»: голы дня
«Сочи» — «Родина»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Дубль Мостового и волевая победа «Факела» в Грозном: голы дня РПЛ
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2024
Кубок России, расписание и результаты 6-го тура Пути РПЛ: «Ростов» — «Локомотив», «Краснодар» — «Пари НН» и другие матчи
«Ростов» — «Локомотив». Онлайн-трансляция матча Кубка России
«Акрон» и «Рубин» назвали стартовые составы на кубковый матч
«Ростов» и «Локомотив» назвали стартовые составы на кубковой матч
«Ростов» — «Локомотив»: смотреть трансляцию матча Кубка России онлайн
«Акрон» — «Рубин»: смотреть трансляцию матча Кубка России онлайн
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости