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Определились все участники 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России

22:07
«Кубань» разгромила «Краснодар» и вышла в 1/8 финала. Фото ФК «Кубань», vk.com/pfckuban
«Кубань» разгромила «Краснодар» и вышла в 1/8 финала. Фото ФК «Кубань», vk.com/pfckuban
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Стали известны все участники 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.

В плей-офф сыграют «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин», «Сочи», «Чайка», «Динамо», ЦСКА, «Енисей», «Алания», «Ротор», КАМАЗ, «Нижний Новгород», «Арсенал», «Кубань», «Балтика».

5 команд РПЛ: «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин», «Сочи», которые принимали участие в еврокубках и вступят в турнир на этой стадии, будут хозяевами в своих матчах.

Жеребьевка 1/8 финала запланирована на 2 ноября.

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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