Определились все участники 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России

Стали известны все участники 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.

В плей-офф сыграют «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин», «Сочи», «Чайка», «Динамо», ЦСКА, «Енисей», «Алания», «Ротор», КАМАЗ, «Нижний Новгород», «Арсенал», «Кубань», «Балтика».

5 команд РПЛ: «Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин», «Сочи», которые принимали участие в еврокубках и вступят в турнир на этой стадии, будут хозяевами в своих матчах.

Жеребьевка 1/8 финала запланирована на 2 ноября.