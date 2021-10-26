БЕТСИТИ Кубок России: расписание и результаты матчей 26 и 27 октября

Во вторник и среду, 26 и 27 октября, состоятся матчи 1/32 турнира БЕТСИТИ Кубок России.

На этой стадии клубы Тинькофф РПЛ, не попавшие в еврокубки по итогам прошло сезона, играют с командами ФНЛ на групповой стадии.

26 октября, вторник

«Оренбург» — «Динамо» Москва (15.00)

«Металлург» Липецк — ЦСКА (17.00)

27 октября, среда

«Енисей» — «Крылья Советов» (15.00)

«Алания» — «Уфа» (17.00)

«Ротор» — «Ахмат» (17.30)

КАМАЗ — «Урал» (18.00)

«Факел» — «Нижний Новгород» (18.00)

«Велес» — «Арсенал» (18.30)

«Торпедо» — «Ростов» (19.00)

«Кубань» — «Краснодар» (19.30)

«Балтика» — «Химки» (20.00)

Турнирные таблицы стадии 1/32 финала турнира можно посмотреть по этой ссылке