Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    БЕТСИТИ Кубок России

БЕТСИТИ Кубок России: расписание и результаты матчей 26 и 27 октября

09:30
Московское «Динамо» сыграет против «Оренбурга» в матче Кубка России. Фото ФК «Динамо»
Московское «Динамо» сыграет против «Оренбурга» в матче Кубка России. Фото ФК «Динамо»
Теги:
Во вторник и среду, 26 и 27 октября, состоятся матчи 1/32 турнира БЕТСИТИ Кубок России.

На этой стадии клубы Тинькофф РПЛ, не попавшие в еврокубки по итогам прошло сезона, играют с командами ФНЛ на групповой стадии.

26 октября, вторник

«Оренбург» — «Динамо» Москва (15.00)

Оренбург — Динамо

«Металлург» Липецк — ЦСКА (17.00)

Металлург Лп — ЦСКА

27 октября, среда

«Енисей» — «Крылья Советов» (15.00)

Енисей — Крылья Советов

«Алания» — «Уфа» (17.00)

Алания — Уфа

«Ротор» — «Ахмат» (17.30)

Ротор — Ахмат

КАМАЗ — «Урал» (18.00)

КАМАЗ — Урал

«Факел» — «Нижний Новгород» (18.00)

Факел — Нижний Новгород

«Велес» — «Арсенал» (18.30)

Велес — Арсенал Т

«Торпедо» — «Ростов» (19.00)

Торпедо М — Ростов

«Кубань» — «Краснодар» (19.30)

Кубань — Краснодар

«Балтика» — «Химки» (20.00)

Балтика — Химки

Турнирные таблицы стадии 1/32 финала турнира можно посмотреть по этой ссылке

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Ревенко все материалы автора

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

Читайте также
Самый перспективный российский юниор, похоже, бросил биатлон. И правильно сделал
Гинцбург объяснил причину заболеваемости COVID-19 у привитых
0