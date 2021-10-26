БЕТСИТИ Кубок России: расписание и результаты матчей 26 и 27 октября
На этой стадии клубы Тинькофф РПЛ, не попавшие в еврокубки по итогам прошло сезона, играют с командами ФНЛ на групповой стадии.
26 октября, вторник
«Оренбург» — «Динамо» Москва (15.00)
«Металлург» Липецк — ЦСКА (17.00)
27 октября, среда
«Енисей» — «Крылья Советов» (15.00)
«Алания» — «Уфа» (17.00)
«Ротор» — «Ахмат» (17.30)
КАМАЗ — «Урал» (18.00)
«Факел» — «Нижний Новгород» (18.00)
«Велес» — «Арсенал» (18.30)
«Торпедо» — «Ростов» (19.00)
«Кубань» — «Краснодар» (19.30)
«Балтика» — «Химки» (20.00)
Турнирные таблицы стадии 1/32 финала турнира можно посмотреть по этой ссылке
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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