«Балтика» уступила «Химкам» в серии пенальти, но вышла в 1/8 финала Кубка России

«Химки» обыграли «Балтику» в серии пенальти (5:4) в матче БЕТСИТИ Кубка России. Основное время встречи завершилось со счетом 0:0.

Таким образом, «Химки» вышли в 1/8 финала Кубка России, а «Балтика» завершила выступление на турнире. Калининградский клуб занял в группе первое место с 4 очками и,несмотря на поражение, вышел в плей-офф.

БЕТСИТИ Кубок России

Группа 8

«Балтика» (Калининград) — «Химки» — 0:0 . Пенальти — 4:5

«Балтика» (Калининград): Латышонок, Карпович, Лазарев (Муртазаев, 46), Мещанинов, Остоич, Кленкин, Кашчелан, Попов, Альшин, Казаев (Тишкин, 70), Гелоян (Маркович, 83).

«Химки»: Лантратов, Карпов, Филин, Боженов, Стоинович, Глушаков, Камышев (Трошечкин, 46), Соколов, Сабович, Долгов (Адеми, 80), Садыгов.

Предупреждения: Соколов, 6. Альшин, 13. Долгов, 59. Казаев, 68.

Судья: Сафьян (Москва).

27 октября. Калининград. Стадион «Калининград».