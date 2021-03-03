Гендиректор «Уфы» уверен, что победа над «Уралом» придаст команде уверенности

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков прокомментировал «СЭ» победу над «Уралом» (3:0) в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.

«Конечно, не ждали, что выиграем с таким счетом, — сказал Шайбеков «СЭ». — Выполнили установку тренера, показали то, что отработали на сборах. Думаю, победа придаст уверенности в чемпионате, порадует болельщиков».

Также Шайбеков прокомментировал игру Остона Урунова в матче с «Уралом».

«Не буду никого выделять, все сыграли хорошо. Нападающие тоже хорошо сыграли. Урунову нужна практика. Чем больше он будет играть, тем лучше. Думаю, нормально справился сегодня».

«Уфа» победила «Урал» со счетом 3:0. Дублем отметился Тимур Жамалетдинов, еще один гол забил Комнен Андрич.

Жеребьевка 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России состоится сегодня, 3 марта. Начало — в 17.50 (мск). Встречи четвертьфинала пройдут 7 и 8 апреля.