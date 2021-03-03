«Уфа» обыграла «Урал» и вышла в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России

«Уфа» 3 марта обыграла «Урал» в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России — 3:0.

В составе хозяев дублем отличился нападающий Тимур Жамалетдинов, еще один мяч — на счету форварда Комнена Андрича (с пенальти).

Жеребьевка 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России состоится сегодня, 3 марта. Начало — в 17.50 (мск). Встречи четвертьфинала пройдут 7 и 8 апреля.

БЕТСИТИ Кубок России

1/8 финала

«Уфа» — «Урал» (Екатеринбург) — 3:0 (0:0)

Голы: Жамалетдинов, 51 (1:0). Андрич, 58 — с пенальти (2:0). Жамалетдинов, 67 (3:0).

«Уфа»: Беленов, Сухов, Йокич, Плиев, Табидзе, Милетич (О.Дзантиев, 89), Мрзляк, Урунов (В.Камилов, 79), Бизоза (А.Голубев, 79), Жамалетдинов (Д.Сысуев, 79), Андрич (В.Кротов, 66).

«Урал» (Екатеринбург): Коновалов, Страндберг, Герасимов, Кулаков (А.Р.Адамов, 81), Егорычев (А.В.Евсеев, 80), Йовичич, Калинин, Гаджимурадов, Мишкич (Р.Аугустыняк, 65), Ибрахимай (О.Эль-Кабир, 68), Панюков (А.Максименко, 68).

Предупреждения: Бизоза, 40. Плиев, 43. Сухов, 64. Мрзляк, 65. Милетич, 89. Йокич, 90+3.

Судьи: Шадыханов (Москва). Хатуев (Грозный), Петросян (Бронницы).

ВАР: Любимов (Санкт-Петербург). Богач (Люберцы).

3 марта. Уфа. Стадион «Нефтяник».