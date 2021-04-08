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Определились все полуфиналисты БЕТСИТИ Кубка России

21:30
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Стали известны все участники 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России.

В полуфинале сыграют «Ахмат», обыгравший «Уфу» в 1/4 финала (1:0), «Локомотив», который прошел «Сочи» (3:1), «Крылья Советов», победившие «Динамо» (2:0), а также ЦСКА, которому удалось обыграть тульский «Арсенал» (2:1).

Жеребьевка 1/2 финала — в пятницу, 9 апреля.

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/4 финала, жеребьевка, пары, расписание матчей, результаты игр, новости, обзоры




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