Защитник «Арсенала» Роберт Бауэр получил желтую карточку после матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА (1:2). Он саркастически поаплодировал главному арбитру Михаилу Вилкову.

В составе хозяев отличился Евгений Луценко, который затем был удален. У гостей забивали Вадим Карпов и Мариу Фернандес.