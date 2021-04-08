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«Арсенал» — ЦСКА: Бауэр получил желтую карточку после финального свистка за аплодисменты Вилкову

21:38
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Защитник «Арсенала» Роберт Бауэр получил желтую карточку после матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России против ЦСКА (1:2). Он саркастически поаплодировал главному арбитру Михаилу Вилкову.

В составе хозяев отличился Евгений Луценко, который затем был удален. У гостей забивали Вадим Карпов и Мариу Фернандес.

Арсенал Т — ЦСКА

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/4 финала, жеребьевка, пары, расписание матчей, результаты игр, новости, обзоры




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