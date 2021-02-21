Кубковый матч «Уфа» — «Урал» перенесен на 3 марта
РФС сообщил о переносе матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России «Уфа» — «Урал» из-за погодных условий. Причиной стали сильные морозы — в столице Башкирии установилась температура ниже -20 градусов.
«В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями 22 февраля в городе Уфе совместная комиссия по проведению матчей БЕТСИТИ Кубка России после обращения двух клубов единогласно приняла решение перенести матч 1/8 финала «Уфой» и «Уралом», — говорится в заявлении службы коммуникаций РФС.
Игра была намечена на 22 февраля, новая дата проведения — 3 марта.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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