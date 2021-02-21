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Кубковый матч «Уфа» — «Урал» перенесен на 3 марта

17:05
&quot;Уфа&quot; - &quot;Урал&quot;. Фото ФК "Уфа"
&quot;Уфа&quot; - &quot;Урал&quot;. Фото ФК "Уфа"
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РФС сообщил о переносе матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России «Уфа» — «Урал» из-за погодных условий. Причиной стали сильные морозы — в столице Башкирии установилась температура ниже -20 градусов.

«В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями 22 февраля в городе Уфе совместная комиссия по проведению матчей БЕТСИТИ Кубка России после обращения двух клубов единогласно приняла решение перенести матч 1/8 финала «Уфой» и «Уралом», — говорится в заявлении службы коммуникаций РФС.

Игра была намечена на 22 февраля, новая дата проведения — 3 марта.

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