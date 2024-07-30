Терехин считает, что «Динамо» выиграет дерби со «Спартаком» в Кубке России

Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терехин высказался о предстоящем матче бело-голубых против столичного «Спартака» в FONBET Кубке России.

— Ожидаю победы «Динамо». С «Локомотивом» семь воспитанников вышло, еще не все опытные подъехали, какой запас у динамовцев. Думаю, со «Спартаком» они также будут доказывать. Без разницы, что матч в гостях, сейчас им с Личкой это вообще без разницы.

«Спартак» вообще непонятно, во что играет. Да, победили в последнем матче, но это «Химки». «Спартак» сейчас никакой. Станкович пока только знакомится с командой, у них пока неразбериха. Он до зимы только разбираться будет. Ротация вряд ли будет. Они ведь не могли устать за две игры. Но у «Спартака» нет стабильности уже года три. «Динамо» сейчас стабильнее, у команды глаза горят. Появился стабильный вратарь Лунев, а то в прошлом году и Шунин, и Лещук проваливались, — сказал Терехин корреспонденту Legalbet Дмитрию Бебякину.

Матч первого тура группы А FONBET Кубка России «Спартак» — «Динамо» пройдет 31 июля. Также в группу А попали махачкалинское «Динамо» и «Крылья Советов».