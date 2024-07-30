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2DROTS — «Строгино»: смотреть трансляцию матча FONBET Кубка России

2DROTS сыграет со «Строгино» в Кубке России 30 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Максим Сугробов («Строгино»).
Фото ФК «Строгино».

2DROTS сыграет со «Строгино» в матче первого отборочного раунда Пути регионов Кубка России во вторник, 30 июля. Игра пройдет на стадионе «Москвич» в Москве и начнется в 16.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру 2DROTS — «Строгино» бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 15.55 мск. Также игры РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Кубок России стартует 30 июля 2024 и завершится 1 июня 2025.

FONBET Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Кубок России
ФК 2Drots
ФК Строгино
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