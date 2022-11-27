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«Может, в Питере стоило начать с драки, чтобы игра была веселее?» Эмоциональная реплика Романцева после матча «Зенит» — «Спартак»

Александр Львов
Обозреватель
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Драка между игроками «Зенита» и «Спартака».
Фото Известия
Самый титулованный российский тренер Олег Романцев прокомментировал итоги матча «Зенит» — «Спартак» — 0:0 (4:2 по пенальти).

— Не знаю как кому, но мне такие заварухи, как в концовке кубкового матча «Зенита» со «Спартаком», удовольствия не приносят. Да — горячо, да — с душой, но при чем здесь футбол? И первое, что пришло в голову, — а почему вы, ребятки, все это на поле не показывали? Или берегли силы в этой скучноватой, пресной игре вот для такой рукопашной разборки? А может, вам стоило с нее начать, чтоб народу на вас потом веселее смотреть было? И драка-то вроде бы не из самых крутых — без крови, сирен «Скорой», спецназа. Зато сколько интересных вопросов породила. А уж, как я за родной КДК порадовался — наконец-то и ему настоящее дело обломилось. Это вам не какое-то непонятное выяснение отношений между двумя тренерами, которые к тому же еще и руки потом пожали. Тут история посерьезней — с мордобоем, представителями разных национальностей. Тут надо копать и копать, чтобы всем виновным по полной досталось. Чтобы про «фейр плей» и «Нет расизму» не забывали!

Спартаковец Квинси Промес против Вильмара Барриоса и&nbsp;Александра Ерохина.

А пока предварительный вердикт вполне адекватен — красных карточек с обеих сторон «удостоились» Барриос, Малком и Родригао из «Зенита», Николсон, Селихов и Соболев из «Спартака». Двое последних, правда, бросились в свару со скамейки, чтобы растащить бойцов, забыв, что доброе дело тоже наказуемо. Но, на мой взгляд, к такой горячей концовке все и шло — слишком уж много было в игре грубости и профессионального неуважения.

27&nbsp;ноября. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 0:0, пен. 4:2. Драка Шамара Николсона и&nbsp;Родригао. Массовая драка и море красных карточек. «Зенит» и «Спартак» лихо завершили год, Питер отправился в Путь регионов

Не знаю, как на родине ведут себя эти молодые люди, приехавшие к нам из-за границы зарабатывать на хлеб. Но, похоже, у них сложилось мнение — здесь можно все. Кто-то может сослаться на давние, не лучшие, отношения между фанатами Питера и Москвы, которые частенько заканчивались подобным выяснением отношений. Но вряд ли Барриос схлестнулся с Николсоном именно на этой почве. Ведь те, кто воскресным вечером на поле «Газпром Арены» мутузил друг дружку, не оголтелые фанаты и выходят на газон, чтобы играть. Играть в футбол и приносить радость!

Порадовали...

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Испания 0
Германия 0
1-й тайм

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

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16%

3.00
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Аргентина 2
Мексика 0
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
⚽ Футбол. Кубок России
Зенит 4
Спартак 2
Матч завершен (ПЕН)

П1

28%

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Олег Романцев
Футбол
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ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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