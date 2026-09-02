«Оренбург» — «Рубин»: во сколько начало матча Кубка России

«Оренбург» и «Рубин» сыграют в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 2 сентября. Встреча пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 16.15 по московскому времени. Команды выступают в группе А.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.

02 сентября, 16:15. Газовик (Оренбург)

Следить за ключевыми событиями игры «Оренбург» — «Рубин» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». На «Матч Премьер» эфир начнется в 16.10 мск. Смотреть встречу также можно на сайте matchtv.ru и онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

После двух туров «Оренбург» набрал 3 очка и занимает второе место в группе А. В предыдущем кубковом матче команда разгромила «Родину» (4:1). «Рубин» имеет 2 очка и идет четвертым: во 2-м туре казанцы сыграли со «Спартаком» (1:1) и победили в серии пенальти (5:3).

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