Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России
Оренбург — Рубин: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию 2 сентября 2026

«Оренбург» — «Рубин»: во сколько начало матча Кубка России

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ФК «Рубин»

«Оренбург» и «Рубин» сыграют в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 2 сентября. Встреча пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 16.15 по московскому времени. Команды выступают в группе А.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
02 сентября, 16:15. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Рубин

Следить за ключевыми событиями игры «Оренбург» — «Рубин» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». На «Матч Премьер» эфир начнется в 16.10 мск. Смотреть встречу также можно на сайте matchtv.ru и онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

После двух туров «Оренбург» набрал 3 очка и занимает второе место в группе А. В предыдущем кубковом матче команда разгромила «Родину» (4:1). «Рубин» имеет 2 очка и идет четвертым: во 2-м туре казанцы сыграли со «Спартаком» (1:1) и победили в серии пенальти (5:3).

Кубок России: календарь матчей, результаты, турнирные таблицы групп, статистика команд и последние новости

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Кубок России
ФК Оренбург
ФК Рубин (Казань)
Читайте также
Мохаммади опять сотворил чудо-ассист с помощью сальто, «Волге» помогла отставка тренера. Что происходит в Первой лиге после 9-го тура
Джокович проиграл 49-й ракетке мира в первом круге US Open-2026
Средства ПВО сбили семь беспилотников на подлете к Москве
ФХР подала апелляцию в CAS на решение о недопуске сборных России
Что произошло за ночь 2 сентября. Главное
В Минэке рассказали о работе над снятием торговых барьеров со странами АСЕАН
Популярное видео
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — ЦСКА: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — ЦСКА: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Ничья «Спартака» и «Оренбурга», «Балтика» разгромила «Родину»: видео
Ничья «Спартака» и «Оренбурга», «Балтика» разгромила «Родину»: видео
«Нижний Новгород» — «Волга»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Волга»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Челябинск»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Челябинск»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 29 августа
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 29 августа
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Велес»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Велес»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 28 августа
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 28 августа
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: летняя и осенняя часть сезона-2026/27
Нулевой километр «Локомотива». В сезоне-2026/27 красно-зеленые не одержали еще ни одной победы в девяти матчах
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» наказал ЦСКА за ошибки Бориско и Пономарчука. Южане идут в Кубке без потерь и пропущенных мячей
«Ростов» всухую обыграл ЦСКА в матче Кубка
FONBET Кубок России, расписание и результаты 3-го тура Пути РПЛ: «Локомотив» и ЦСКА проиграли, «Краснодар» победил
«Ростов» дома всухую обыграл ЦСКА. Онлайн-трансляция матча Кубка
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Гайич получил травму правого коленного сустава
Новости
RSS RSS
Все новости