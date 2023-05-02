Кузнецов: «Хотелось бы, чтобы в матче с «Уралом» ЦСКА справился с задачей в основное время»

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от матча FONBET Кубка России «Урал» — ЦСКА.

«Шансы в матче «Урал» — ЦСКА 50 на 50. У «Урала» есть шансы на проход и у ЦСКА. В этом матче будут играть все лучшие футболисты, настрой будет соответствующий. Жду интересной игры. Все равно, где состоится матч. Хотелось бы, чтобы ЦСКА справился с задачей в основное время, но «Урал» неуступчивый соперник. Сейчас екатеринбуржцы находятся на спаде, а ЦСКА на подъеме, но это не имеет значения. Финал — это всегда оптимальный настрой, сильнейшие составы», — приводит «РБ Спорт» слова Кузнецова.

В первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России «Урал» сыграл вничью с ЦСКА (1:1). Ответная игра пройдет 3 мая на «Екатеринбург Арене». Начало — в 17.00 по московскому времени.