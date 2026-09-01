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Факел — Краснодар: слова главного тренера Факела Олега Василенко после поражения в матче Кубка России 1 сентября 2026

Тренер «Факела» Василенко о поражении от «Краснодара» в Кубке: «Мы довольны, как сыграли»

Сергей Филин

Главный тренер «Факела» Олег Василенко поделился эмоциями после поражения от «Краснодара» в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:1, пенальти — 4:3.

«Хорошая игра. Мы довольны, как сыграли, в целом. В первом тайме нужно было действовать чуть-чуть активнее. Мы сопернику не дали с игры создать моменты. А сами создавали, но, к сожалению, не реализовали. Двигаемся дальше», — сказал Василенко на послематчевой пресс-конференции.

«Факел» с 1 очком занимает последнее место в группе B. 13 октября воронежцы встретятся с «Краснодаром» на выезде в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
01 сентября, 18:00. Факел (Воронеж)
Факел
1:1
Краснодар
Источник: ФК «Факел»
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Кубок России
ФК Краснодар
ФК Факел (Воронеж)
Олег Василенко
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