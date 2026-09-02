«Зенит» — «Динамо» Махачкала: во сколько начало матча Кубка России

«Зенит» и махачкалинское «Динамо» встретятся в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 2 сентября. Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 18.30 по московскому времени. Команды выступают в группе C.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.

02 сентября, 18:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

Следить за ходом игры «Зенит» — «Динамо» Махачкала можно в матч-центре «СЭ».

Прямой эфир федерального телеканала «Матч ТВ» начнется в 18.15 мск, за 15 минут до стартового свистка. Матч Кубка России также доступны на сайте matchtv.ru и онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

Во 2-м туре «Зенит» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (0:0) и выиграл серию пенальти (5:3). Махачкалинское «Динамо» также завершило основное время матча с «Балтикой» вничью (1:1), но уступило по пенальти (4:5).

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