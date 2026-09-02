Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России
Зенит — Динамо Махачкала: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию 2 сентября 2026

«Зенит» — «Динамо» Махачкала: во сколько начало матча Кубка России

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Луис Энрике.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Зенит» и махачкалинское «Динамо» встретятся в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 2 сентября. Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 18.30 по московскому времени. Команды выступают в группе C.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
02 сентября, 18:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Динамо Мх

Следить за ходом игры «Зенит» — «Динамо» Махачкала можно в матч-центре «СЭ».

Прямой эфир федерального телеканала «Матч ТВ» начнется в 18.15 мск, за 15 минут до стартового свистка. Матч Кубка России также доступны на сайте matchtv.ru и онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

Во 2-м туре «Зенит» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (0:0) и выиграл серию пенальти (5:3). Махачкалинское «Динамо» также завершило основное время матча с «Балтикой» вничью (1:1), но уступило по пенальти (4:5).

Кубок России: календарь матчей, результаты, турнирные таблицы групп, статистика команд и последние новости

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Кубок России
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Зенит
Читайте также
В Иране заявили об ответе на удар США по свадебной церемонии
Медведев пригрозил ударами по немецким производствам вооружений для Киева
«Заберу домой хотя бы этот трофей». Медведев вернулся на US Open и уже получил награду
Состоялась свадьба Евгении Медведевой и Ильдара Гайнутдинова
Мохаммади опять сотворил чудо-ассист с помощью сальто, «Волге» помогла отставка тренера. Что происходит в Первой лиге после 9-го тура
Ушаков опроверг информацию об отказе Путина встречаться с главой ЦРУ
Популярное видео
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — ЦСКА: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — ЦСКА: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Ничья «Спартака» и «Оренбурга», «Балтика» разгромила «Родину»: видео
Ничья «Спартака» и «Оренбурга», «Балтика» разгромила «Родину»: видео
«Нижний Новгород» — «Волга»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Волга»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Челябинск»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Челябинск»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 29 августа
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 29 августа
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Велес»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Велес»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 28 августа
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 28 августа
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
«В России безопаснее, чем в Италии». Интервью Сальваторе Боккетти
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: летняя и осенняя часть сезона-2026/27
«Зенит» — «Динамо» Махачкала. Онлайн-трансляция матча Кубка
FONBET Кубок России, расписание и результаты 3-го тура Пути РПЛ: «Спартак» — «Родина», «Балтика» — «Крылья Советов» и другие матчи
«Оренбург» — «Рубин»: во сколько начало матча Кубка России
Нулевой километр «Локомотива». В сезоне-2026/27 красно-зеленые не одержали еще ни одной победы в девяти матчах
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» наказал ЦСКА за ошибки Бориско и Пономарчука. Южане идут в Кубке без потерь и пропущенных мячей
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

FONBET Кубок России, расписание и результаты 3-го тура Пути РПЛ: «Спартак» — «Родина», «Балтика» — «Крылья Советов» и другие матчи
Новости
RSS RSS
Все новости