Комличенко — о поражении в суперфинале Кубка России: «Пытался сдержать слезы»

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко в интервью «СЭ» прокомментировал поражение «Ростова» в суперфинале FONBET Кубка России против ЦСКА (0:0, пенальти 3:4).

«Хотелось, конечно, закрыться. Это очень тяжело. Такого опустошения и грусти никогда не испытывал. После матча приехал домой, поговорили с женой, немного отпустило. А после — сразу в сборную. К пацанам, к Карпину — все переключилось на другой лад. Но флешбэки пока всплывают. Например, тот момент, когда я осознал, что проиграли. Сидел на поле после свистка? Я просто пытался сдержать слезы. Понимал, что прощаюсь с «Ростовом». Было грустно и от этого, и от осознания поражения», — сказал Комличенко «СЭ».

«Локомотив» объявил о подписании Николая Комличенко во вторник, 10 июня.

Форвард 1 июня после суперфинала FONBET Кубка России против ЦСКА (0:0, пенальти 3:4) сообщил о своем уходе из «Ростова». В общей сложности Комличенко провел за команду 130 матчей, забил 35 мячей и сделал 25 результативных передач.