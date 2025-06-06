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Сергей Жуков рассказал, как поздравил Акинфеева с победой в Кубке России

Игнат Заздравин
Корреспондент

Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков рассказал, как поздравлял голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева с победой в Кубке России.

1 июня ЦСКА победил «Ростов» в суперфинале FONBET Кубка России — 0:0 (пенальти 4:3).

«Я напел ему слова одной из тех песен, которые он всегда включает либо в автобусе, либо в раздевалке. Значит, помогает ему мое творчество», — цитирует Жукова ТАСС.

После этой победы Акинфеев стал самым титулованным футболистом в истории России и рекордсменом по числу трофеев Кубка России.

Источник: ТАСС
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Игорь Акинфеев
Футбол
Кубок России
ФК ЦСКА (Москва)
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