Писарский о результативном втором тайме с ЦСКА: «Тренер сказал пару ласковых слов и мы перезагрузились»

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский поделился мнением о ничьей с ЦСКА (2:2) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Перед матчем выступала группа «Моя Мишель». Какие эмоции? Это гимн вашей команды?

— Это прикольно. Дополнительная мотивация. Почаще это надо делать.

— Какие выводы сделали «Крылья» после поражения в Москве?

— Самое главное — постарались меньше допускать ошибок. Не могу сказать, что мы их не допускали, но нет команды, которая не ошибается. В этой игре было гораздо меньше ошибок.

— Начало второго тайма получилось результативным. Что произошло за это время?

— Тренер подбодрил нас. Сказал пару ласковых слов, мы перезагрузились и вышли с другим настроем.

Ответный матч состоится в Москве 5 апреля. Начало — в 19.00 мск.