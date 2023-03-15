Чалов о ничьей с «Крыльями»: «У нас было больше шансов на победу»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал ничью в матче с «Крыльями Советов» (2:2) в первой игре 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«После перерыва забили гол, все было под контролем. Потом «Крылья» перехватили инициативу. Это наша ошибка, над которой надо работать. Пропустили два гола. Опять начали давить. После 2:2, думаю, у нас было больше шансов на победу», — сказал Чалов после игры.

Ответный матч состоится в Москве 5 апреля. Начало — в 19.00 мск.