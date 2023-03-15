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Сегодня, 20:23

Чалов о ничьей с «Крыльями»: «У нас было больше шансов на победу»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал ничью в матче с «Крыльями Советов» (2:2) в первой игре 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«После перерыва забили гол, все было под контролем. Потом «Крылья» перехватили инициативу. Это наша ошибка, над которой надо работать. Пропустили два гола. Опять начали давить. После 2:2, думаю, у нас было больше шансов на победу», — сказал Чалов после игры.

Ответный матч состоится в Москве 5 апреля. Начало — в 19.00 мск.

Федор Чалов
Кубок России
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК ЦСКА (Москва)
5
2
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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