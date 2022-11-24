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Кордоба о победе над «Локомотивом» в Кубке: «Отличный матч»

Кордоба прокомментировал победу над «Локомотивом» в Кубке России
Руслан Минаев
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал победу над «Локомотивом» в Кубке России (1:0).

— Это был отличный матч, — цитирует Кордобу «РБ Спорт». — Мы рады, что сумели одержать победу. Двигаемся дальше.

— Как команда реагирует на слухи, связанные с возможным уходом главного тренера команды? Многие считают, что это уже решенный вопрос.

— Не знаю, я ничего не слышал об этом. Сейчас мы все держимся вместе, думаем только о футболе. Наш фокус — игра против «Химок».

«Краснодар» набрал 10 очков и занимает первое место в группе, «Локомотив» идет на третьей строчке (8 очков).

В заключительном туре «Локомотив» примет на своем поле бывший клуб Галактионова — «Нижний Новгород» (10 очка), а «Краснодар» сыграет с «Химками» (2 очка). Оба матча пройдут 27 ноября.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dzhon-kordoba-sejchas-my-derzhimsya-vse-vmeste-nichego-ne-znayu-ob-uvol-nenii-storozhuka/

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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