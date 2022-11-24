Футбол
Кубок России
Новости
Путь РПЛ. Групповой раунд Путь регионов Статьи Фото Видео
Все материалы
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Кубок России

Судейство

Сегодня, 13:06

Сергей Карасев назначен главным арбитром матча «Зенит» — «Спартак» в Кубке России

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский футбольный союз (РФС) объявил имена судей, назначенных на матчи 6-го тура групповой стадии пути РПЛ Кубка России.

Главным арбитром встречи «Зенит» — «Спартак» станет Сергей Карасев, его помощниками будут Максим Ковалев и Адлан Хатуев. Резервный судья — Константин Аверьянов, ВАР — Владимир Москалев, АВАР — Максим Гаврилин.

Все назначения судей на матчи 6-го тура групповой стадии Кубка России:

26 ноября, суббота

«Торпедо» — «Урал»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Алексей Лапатухин; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Константин Шаламберидзе; инспектор — Александр Гвардис.

«Сочи» — ЦСКА: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Андрей Веретешкин, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Артем Любимов; АВАР — Валентин Мурашов; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.

27 ноября, воскресенье

«Локомотив» — «Нижний Новгород»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Роман Усачев, Андрей Образко; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Егор Болховитин; инспектор — Виктор Кулагин.

«Краснодар» — «Химки»: судья — Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи — Варанцо Петросян, Рустам Мухтаров; резервный судья — Юнус Кошко; инспектор — Алексей Резников.

«Крылья Советов» — «Факел»: судья — Иван Сиденков, ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Антон Кобзев; резервный судья — Артур Федоров; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Зенит» — «Спартак»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Адлан Хатуев; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Александр Гончар.

«Ростов» — «Ахмат»: судья — Роман Сафьян, ассистенты судьи — Валерий Данченко, Дмитрий Чельцов; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Павел Шадыханов; АВАР — Дмитрий Мосякин; инспектор — Александр Колобаев.

«Динамо» — «Оренбург»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Александр Кудрявцев; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Алексей Стипиди; инспектор — Сергей Французов.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
3
3
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
«Германия летит в пропасть!» Реакция мировых СМИ на новую сенсацию ЧМ-2022
Проблемы Валиевой теперь в прошлом? Камила вернула четверные и тройной аксель
Суд в Москве арестовал трех граждан Украины по подозрению в подготовке теракта
В постпредстве РФ при ООН высмеяли главу миссии Украины за непристойный жест
В ДНР сформировали подразделение из украинских военнопленных
Как получить пособие на первого ребенка
Материалы сюжета: Кубок России: групповой турнир РПЛ и отбор регионов
Кордоба заявил, что собирается выиграть Кубок России с «Краснодаром»
Кордоба о победе над «Локомотивом» в Кубке: «Отличный матч»
Семак о матче со «Спартаком»: «Главное — победа, мы сделаем все возможное для нее»
Дуглас Сантос о матче со «Спартаком»: «Это последняя игра года, мотивация очень высокая»
Семак: «Со «Спартаком» не сыграют Одоевский и Ловрен. Остальные готовятся»
Маслов не уверен, сыграет ли с «Зенитом» в Кубке России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кордоба о победе над «Локомотивом» в Кубке: «Отличный матч»

Кордоба заявил, что собирается выиграть Кубок России с «Краснодаром»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости